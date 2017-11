später lesen Galeria Kaufhof in Düsseldorf Weihnachtliche Zirkuswelt im Steiff-Schaufenster 2017-11-02T16:27+0100 2017-11-02T16:22+0100

Der Kaufhof an der Königsallee hat seine Steiff-Schaufenster enthüllt. Das diesjährige Motto: Circus Roncalli. Rund 500 Stofftiere sitzen in insgesamt fünf Schaufenstern und entführen die kleinen Besucher in eine fabelhafte Weihnachtswelt. Von Elena Erbrich