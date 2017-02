Veranstaltunggstipps: Wochenende!

Während der Winter sich mit trüben Temperaturen um den Gefrierpunkt noch einmal von der fiesen Seite zeigt, steigt in Düsseldorf die jecke Feierlaune. Viele Sitzungen sind ausverkauft, für einige Veranstaltungen gibt es noch Karten. Von Holger Lodahl und Nicole Kampe

Aber auch jenseits von Pappnasen bietet das Wochenende viele Freizeitmöglichkeiten. Hier einige Tipps:

Antikmarkt Bei der ersten Ausgabe des Antikmarkts in diesem Jahr können Besucher am Sonntag in den Schadow-Arkaden, Schadowstraße 11, besondere Raritäten entdecken. Einige Aussteller präsentieren auch ihre handwerklichen Tricks. Der Antikmarkt ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ins Parkhaus geht es über den Martin-Luther-Platz.

Schwarzlicht-Minigolf Einen Ausflug ins Weltall können Minigolfspieler an der Kettwiger Straße 6 machen. In der Indoor-Anlage "Glowing Room" spielen die Minigolfer - mit 3D-Brillen ausgestattet - auf 18 Bahnen, so wie beim Original. Die Bahnen befinden sich auf etwa 500 Quadratmetern. Geöffnet ist die Anlage heute von 10 bis 24 Uhr und morgen von 10 bis 21 Uhr. Für eine Runde Minigolf zahlen Erwachsene zehn Euro, Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren 7,50 Euro. Weitere Infos auf www.glowingrooms.de

Trödelmärkte Beim Trödelmarkt auf dem Aachener Platz öffnen bis in den späten Nachmittag zahlreiche Händler ihre Stände. Für Live-Musik sorgt ab 11.30 Uhr das Ensemble "Swing Kabarett Revue". Zu hören sind Chansons und Schlager.

Wer um 17 Uhr noch Lust hat, kann beim "Nachtkonsum-Trödelmarkt" auf dem Gelände vom Boui Boui an der Suitbertusstraße 149 weiter einkaufen. Bis in den späten Abend besteht Gelegenheit zum Feilschen, Flanieren, Kaufen und auch zum Essen und Trinken. Der Eintritt beträgt drei Euro.

Am Sonntag um 11 Uhr öffnet der Radschlägermarkt auf dem Großmarktgelände an der Ulmenstraße. Rund 500 Stände erwarten die Käufer im Freigelände und in den Hallen. Für die Anreise stehen rund 5000 Parkplätze bereit. Die Parkgebühr beträgt zwei Euro, der Eintritt zum Markt selbst ist frei.

Karneval Die Tage bis Rosenmontag werden weniger, die Party-Dichte steigt. Im Kolpingsaal an der Bilker Straße 36 zum Beispiel steigt heute ab 20.11 Uhr die Galasitzung der KG Die Elf vom Niederrhein.

Die KG Regenbogen feiert ihren "Närrischen Frühschoppen" morgen ab 11.11 Uhr in und vor der Gaststätte Nähkörbchen an der Hafenstraße 11. Das Düsseldorfer Prinzenpaar wird sich die Ehre geben, auch Mottoliedsänger Heinz Hülshoff sowie die Gruppen Hahnenschrei und Rhinjold sorgen ab 13 Uhr für gute Stimmung.

Die KG Knaasköpp 1929 hat sich die Classic Remise an der Harffstraße für ihre Herrensitzung ausgesucht. Los geht's morgen um 11 Uhr. Eintritt beträgt 22 Euro.

Die Blitzparty der Ehrengarde Stadt Düsseldorf startet morgen um 12 Uhr im Goldenen Ring am Burgplatz 21. Es moderieren Präsident Frank Pagalies und Kommandant Volker Henkel. Karten kosten 19 Euro. Einlass ist um 11.11 Uhr.

Für Kinder Unter dem Titel "Ganz schön ekelig? Wie es im alten Düsseldorf um die Sauberkeit bestellt war" beginnt Sonntag um 15 Uhr eine Führung im Stadtmuseum, Berger Allee 2. Nach den Familienführungen sind Kinder eingeladen, zu malen, basteln oder zu werken. In dieser Zeit können die Eltern auf eigene Faust die Sonderausstellung erkunden. Treffpunkt zur Führung ist das Foyer. Der Eintritt kostet vier Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ist er frei.

Im Museum K20 am Grabbeplatz lädt Puppenbauerin Ute Krafft junge Kunstfreunde zu einem Workshop mit dem Titel "Kunst und Karneval" ein. Dieser ist angelehnt an die Otto-Dix-Ausstellung. Dix' groteske und grelle Figuren sollen Inspiration für selbstgestaltete Masken sein. Beginn ist am Sonntag um 14 Uhr, die Kosten betragen fünf Euro. Anmeldung unter der Telefonnummer 8381204.

Im Theater Takelgarn (Philipp-Reis-Straße 10) gibt es Vorführungen um 11 Uhr ("Diana Drechsler erzählt Märchen") sowie um 14 und 16 Uhr ("Clownstheater mit Dodo und Glucks"). Im Puppentheater an der Helmholtzstraße 10 sehen Kinder ab drei Jahren um 11 Uhr und um 15 Uhr die Geschichte "Lilly und das Kuschelmonster".

Quelle: RP