Duisburg: Eine Stadt von Feuer und Wasser

Die Übernachtungszahlen belegen, dass immer mehr Touristen nach Duisburg kommen. Eine neue Broschüre soll ihnen die Sehenswürdigkeiten der Stadt aufzeigen und einen Besuch weiterhin schmackhaft machen. Von Jan Luhrenberg

Duisburg hat viel zu bieten, egal ob im Bereich Sport, Kultur oder Freizeit. Die neue Tourismus-Broschüre mit dem Slogan "Duisburg - Stadt von Wasser und Feuer" soll Auswärtige anlocken und die Highlights der Stadt offenlegen.

"Tourismus und Duisburg, das passt zusammen", sagt Oberbürgermeister Sören Link. Dabei gelte es, die Unterschiede zu anderen Städten darzulegen und das Einzigartige zu bewerben. Darunter falle zum Beispiel die Industriekultur rund um den Landschaftspark Nord. Tourismus müsse weiter gestärkt werden, auch wenn schon mehrere hundert tausend Menschen jedes Jahr nach Duisburg reisen. "Tourismus hat immer auch positive Effekte für die lokale Wirtschaft", so Link.

Mit der neuen Broschüre und dem neuen Slogan sollen Menschen aus ganz Deutschland und dem naheliegenden Ausland von den Besonderheiten der Stadt erfahren. "Mit den Bildern und dem Slogan wollen wir die Neugier der Menschen wecken", sagt Link. Die Elemente Wasser und Feuer würden dabei sinnbildlich für die facettenreiche Stadt stehen, die Auswärtigen so noch nicht bekannt sei. Das Wasser spielt auf die geografische Lage der Stadt an der Kreuzung von Ruhr und Rhein an, insbesondere aber auf den größten Binnenhafen der Welt. Das Feuer steht für die Stahlindustrie oder stillgelegte Hochöfen, in denen heute viele Kulturveranstaltungen stattfinden. "Die Broschüre stellt ein ,Best-of' der Sehenswürdigkeiten in Duisburg zusammen", erklärt Kai Homann von Duisburg Kontor. Auf jeweils einer Doppelseite bekomme der Leser einführende Informationen beispielsweise rund um Museen, (Familien-)Events, Industriekultur oder den einzelnen Stadtbezirken. Am Ende des Heftes befindet sich zudem eine Stadtkarte, auf der alle Highlights verzeichnet sind, die in der Broschüre behandelt werden.

Das Heft soll der gestiegenen Nachfrage nach Reisen ins Ruhrgebiet und speziell nach Duisburg nachkommen. "Die Übernachtungszahlen in Duisburg sind im Vergleich zum Jahr davor deutlich angestiegen", so Peter Joppa, Geschäftsführer von Duisburg Kontor. Nicht nur, dass die Zahlen deutlich über dem NRW-Durchschnitt liegen würden, die Einnahmen konnten auch um 6,5 Millionen Euro erhöht werden. Dabei sei deutlich, dass vor allem immer mehr Gruppen nach Duisburg kämen. Aber Oberbürgermeister Link weiß : "Noch ist unsere Stadt ein Insider-Tipp."

Besonders potenzielle Touristen aus den Niederlanden und China sollen mit dem Info-Heftchen angesprochen werden. Dafür wird eine englische und chinesische Version angefertigt. Für Gäste aus den Niederlanden spricht die kurze Anfahrtszeit. Chinesen, die gerne für eine Woche in Deutschland Urlaub machen würden, sollen mittels Duisburgs Erfahrungen mit dem Reich der Mitte angelockt werden. Immerhin war schon Staatspräsident Xi Jinping im Jahr 2014 zu Besuch in der Stadt und dem Hafen. Das Heft soll auf Messen, wie der internatonalen Tourismus Messe in Berlin, eingesetzt werden. So sollen Duisburgs Sehenswürdigkeiten auch über die deutschen und europäischen Grenzen hinweg an Bekanntheit gewinnen.

"Wenn man sich im Konzert der Großstädte touristisch behaupten will, muss man ein unverwechselbares Profil entwickeln", sagt Joppa. "Die neue Broschüre ist der erste Schritt dazu." Das Heft sei dabei nur der Start einer ganzen Serie. "Mit weiteren Broschüren im Westentaschenformat wollen wir die aufgegriffenen Themen weiter vertiefen", sagt Homann. Das Thema Touren und Führungen ist schon in einem Flyer dargestellt, die restlichen Formate sollen schnell folgen.

Ab sofort liegt die Broschüre "Duisburg - Stadt von Wasser und Feuer" in der Touristeninformation an der Königstraße und vielen Hotels aus. Zudem ist sie bald im Internet auf der Homepage von Duisburg Kontor verfügbar.

