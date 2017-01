später lesen Duisburgerin nimmt an DSDS teil Singende Imbissverkäuferin bei Dieter Bohlen FOTO: RTL FOTO: RTL Teilen

2017-01-06T16:56+0100 2017-01-07T00:00+0100

Im Alltag arbeitet Jolanta Kotz in einem Imbiss in Walsum. Am Samstagabend um 20.15 Uhr tritt die 26-Jährige in der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bei RTL vor die Jury um Dieter Bohlen. Von Jan Luhrenberg