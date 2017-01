später lesen Gelderland Bewerbungsfrist für Vorschläge zur Drachentochter 2017 läuft FOTO: MVO FOTO: MVO Teilen

2017-01-12

Wenn in diesen Tagen von möglichen Kandidatinnen für den Titel der Drachentochter gesprochen wird, findet eine lange Tradition seine Fortsetzung. Denn bereits zum 32. Mal suchen KKG Geldern, Sparkasse Krefeld in Geldern und die RP eine Frau, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagiert und daher verdientermaßen die Auszeichnung entgegennehmen soll. Die Verleihung des Preises wird dann am Altweiberdonnerstag wie gewohnt im Anton-Roeffs-Saal stattfinden. Und neben einigen nachdenklichen Worten werden dann auch der Spaß und das Feiern nicht zu kurz kommen. Das war schon immer so. Und das wird auch so bleiben.