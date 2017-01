Handball: TV Aldekerk II deklassiert den Verfolger

Handball-Verbandsliga der Frauen: Die Reserve der Grün-Weißen unterstreicht mit einem 38:20-Erfolg gegen den VfL Rheinhausen ihre Ambitionen auf den Titelgewinn. Der TV Issum macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Von Stefan Mülders

Der Rückrunden-Auftakt verlief ganz nach dem Geschmack der beiden Lokalrivalen aus dem Gelderland. Während Tabellenführer TV Aldekerk II gekonnt die nächste Hürde in Richtung Titelgewinn nahm, ist der TV Issum nach dem Erfolg im Kellerduell fast schon aller Abstiegssorgen ledig.

TV Aldekerk II - VfL Rheinhausen 38:20 (23:10). Beide Teams sahen sich im Vorfeld gut gerüstet für das Gipfeltreffen der Verbandsliga. Der TV Aldekerk II hatte sich allerdings offensichtlich wesentlich besser vorbereitet. Die Gastgeberinnen deklassierten den Verfolger aus Rheinhausen und schickten einen entnervten Gegner aus der Vogteihalle. "Ich konnte wieder einige Spielerinnen aus unserem Drittliga-Kader einsetzen", sagte Trainer Georg van Neerven. "Außerdem waren einige Talente dabei, die schon Erfahrungen in der Juniorinnen-Bundesliga gesammelt haben. Unter dem Strich waren wir einfach besser als Rheinhausen." Das ist noch charmant ausgedrückt. In Wahrheit waren die Gäste völlig chancenlos. Die Grün-Weißen hatten sich im Vorfeld für eine defensive Deckung entschieden, um den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Diese Rechnung ging auf. Aus der stabilen Abwehr heraus konnte der ATV II sein gefürchtetes Tempospiel aufziehen.

Am Anfang hatte das Team zurückgelegen (1:2), zog dann aber innerhalb weniger Minuten davon. Der Gegner steckte zwar nicht auf, war aber in der Folgezeit hoffnungslos unterlegen. "Wir wussten, dass wir uns in dieser Besetzung nur selbst schlagen können. Die Mannschaft ist sehr diszipliniert aufgetreten und hat nichts anbrennen lassen. In nächster Zeit werden wir allerdings ohne die Unterstützung aus der ersten Mannschaft auskommen müssen", sagte van Neerven.

TV Aldekerk: Stahlberg, Joebkes - Kunert (7), van Neerven (6/1), Bleckmann (6/1), Schütten (4), Kühn (4), Heimes (3), Löwenthal (3), Spriewald (2), Freude (2), Karpowitz (1), Rütten, Rottwinkel.

TV Bruckhausen - TV Issum 18:24 (7:11). Mit einem klaren Sieg beim Verbandsliga-Schlusslicht haben sich die Issumer Handballerinnen viel Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschafft. "Wir haben jetzt sieben Punkte Vorsprung auf Bruckhausen. Das müsste reichen", zeigte sich TVI-Trainer Werner Konrads nach dem Kellerduell zufrieden und zuversichtlich. Beide Mannschaften starteten nervös und leisteten sich viele Fehler. Erst nach rund 20 Minuten zeigten sich die Gäste treffsicherer und verschafften sich einen Vorsprung von vier Toren, den sie bis zur Pause verteidigten.

Nach dem Seitenwechsel blieb der TV Issum mit einer konzentrierten Angriffsleistung am Drücker. Folgerichtig zogen die Gäste bis auf 21:14 davon und sorgten frühzeitig für klare Verhältnisse. Konrads: "Wir haben die gegnerischen Fehler konsequent bestraft und letztlich auch in der Höhe verdient gewonnen.

TV Issum: Fuchs, Hesse - Klaumann (7), Pottbäcker (4), Ophey (3), Holzer (3/1), Langert (2), Thomas (2), van Stephaudt (2), Büsch (1), Ferschen, Kroppen.

