Handball: TV Aldekerk II zu Gast beim "stärksten Team der Liga"

Handball-Verbandsliga der Männer: TuS Treudeutsch Lank - TV Aldekerk II (Sa., 19.45 Uhr). Nils Wallrath, Spielertrainer des TV Aldekerk II, legt sich in Sachen Meisterschaft vorzeitig fest. "An Lank führt kein Weg vorbei. Das ist das stärkste Team der Liga", sagt er voller Respekt vor dem morgigen Auftritt beim Spitzenreiter.

Allerdings reisen die Grün-Weißen, die sich zuletzt ein packendes Verfolgerduell mit dem TSV Kaldenkirchen lieferten (28:28), keineswegs chancenlos nach Meerbusch. Schließlich grüßt der starke Aufsteiger mit 18:6-Punkten von Tabellenplatz zwei und könnte mit einem Auswärtssieg das Titelrennen noch einmal richtig spannend gestalten.

Wallrath und seine Schützlinge nehmen die große Herausforderung im Vorfeld ganz gelassen in Angriff: "Das ist für uns als Außenseiter ein Spiel zum Genießen. Und vielleicht können wir den Gegner ja sogar etwas ärgern." Wie schon in der Vorwoche können die Grün-Weißen allerdings nicht in Bestbesetzung antreten. Die Reserve muss beispielsweise auf die starken Talente verzichten, die bislang einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen und ihren Teil zum Höhenflug des Neulings beigetragen haben.

Der Grund: Der Aldekerker Nachwuchs ist morgen in der A-Junioren-Regionalliga gegen den Drittletzten HSG Rheinbach-Wormersdorf gefordert (Anwurf 18 Uhr in der Vogteihalle). Doch auch unter diesen Umständen schließt Wallrath eine Überraschung nicht gänzlich aus: "In unserer Mannschaft steckt die nötige Qualität, um vielleicht längere Zeit mithalten zu können."

(stemu)