Er ist der Superstar der Dance Szene: Den französischen DJ kennen auch Leute, die sonst nichts mit dieser Art von Musik zu tun haben. Mit der Verpflichtung des Künstlers ist den Machern des Festivals ein echter Coup gelungen. Von Sebastian Latzel

Als Bernd Dicks den Vertrag vor sich liegen sah, hat ihn das fast umgehauen. "Das ist schon ein krasses Gefühl, so einen Vertrag mit so einem Superstar unterschreibt nicht jeder", sagt der Mann vom Parookaville-Team. "So müssen sich die Leute gefühlt haben, die zum ersten Mal die Beatles gebucht haben." Was die Beatles für den Pop sind, das ist David Guetta für die Dance-Szene. Er ist der Superstar, den auch alle kennen, die sonst mit der Musikrichtung wenig am Hut haben. Spätestens seit seinem Auftritt im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft im Sommer in Paris kennt ihn die ganze Welt.

FOTO: Julian Binn

"Er ist einfach die Nummer 1, es ist eine krasse Ehre, dass so jemand zu Parookaville kommt", sagt Bernd Dicks. Vor zwei Jahren hätte man nie davon zu träumen gewagt, einen solchen Star tatsächlich nach Weeze holen zu können. "Wir haben jemanden für den Festivalabschluss gesucht. Jemanden, der wirklich ein echter Höhepunkt zum Schluss der drei Festivaltage vom 21. bis 23. Juli ist. Wer könnte das besser als David Guetta?", fragt Dicks.

Der DJ aus Frankreich wird am Sonntag um 23 Uhr auf die Mainstage treten und dort bis 0.30 Uhr spielen. Welches Programm er präsentiert, ob er alleine auftritt oder sich Verstärkung mitbringt - all das ist noch offen. "Was genau abläuft, dabei hat er natürlich freie Hand", sagt Bernd Dicks. Welche seiner Hits "Titanium", "She wolf", "When love takes over" oder "Lovers on the sun" er am Airport spielen wird, ist offen. Möglich ist auch, dass er ganz neues Material präsentiert. "Deshalb denke ich, dass alle Fans mit dabei sein wollen, wenn er auf der Hauptbühne spielt", so die Festivalmacher. Guetta erreiche einfach ein Massenpublikum. Gleichzeitig setze Parookaville auch auf den Kontrast. So habe man beispielsweise eine Hard-Style-Bühne, für Fans, die auf diese härteren Sounds stehen.

FOTO: Seybert, Gerhard

Und was hat man als Festivalmacher noch für Ziele, wenn David Guetta schon da war? "Parookaville lebt von der Entwicklung und das Festival wird sich weiterentwickeln. Denn Künstler entwickeln sich weiter. Es wir auch in den kommenden Jahren viele interessante Acts geben. Es gibt noch jede Menge zu entdecken", ist Dicks sicher.

Der wird jetzt nach dem großen Coup erst einmal mit weiteren Freuden vom Parookaville-Team in Köln ins neue Jahr hineinfeiern. Wie es sich gehört, gibt es zum Jahreswechsel Musik von einigen DJs, die auch in Weeze auftreten werden. Das Festival ist mit 80.000 Besuchern längst ausverkauft. Es ist mittlerweile das größte Dance-Festival in Deutschland. Das Gelände am Airport wird zu einer Stadt mit Kirche, Pool und Supermarkt. Und neben Guetta tritt übrigens noch eine bekannte Größe auf: der Osnabrücker Robin Schulz.

FOTO: Gerhard Seybert

