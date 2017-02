Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Goch eine Drogenplantage und in Kranenburg eine Wohnung durchsucht. Zwei Männer wurden festgenommen.

Der Einsatz fand am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in einer Halle in einem Industriegebiet in Goch statt. Auch ein Wohnhaus des Hallenmieters in Kranenburg wurde durchsucht. Es bestehe der Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft.

1700 Pflanzen seien in der Fabrikhalle in Goch sichergestellt worden. Dabei nahm die Polizei einen 54 Jahre alten Mann fest, der die Plantage bewacht haben soll. Der 36-jährige Besitzer der Plantage wurde zeitgleich von einem Spezialeinsatzkommando in seinem Wohnhaus in Kranenburg festgenommen. Beide sollen am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Insgesamt waren 40 Beamte im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

