Grevenbroich: Dichtigkeitsprüfung für die neuen Schlossbad-Becken

Der Schlossbad-Bau kommt voran: Unter- und Erdgeschoss stehen, Außenwände und Becken wurden gegossen und in Richtung Liegewiesen wurden Pfeiler, Stützen und Balustrade betoniert - sie bilden den Rahmen für die künftigen großzügigen Glasflächen. Auch die Schwimmbecken sind fertig, sie wurden jetzt mit Wasser gefüllt und werden auf ihre Dichtigkeit hin geprüft.

"Dafür sind über dem Gefrierpunkt liegende Temperaturen erforderlich", sagt Ursula Wolf-Reisdorf, Sprecherin des Bauherrn GWG Kommunal. Sobald die Prüfungen im Januar erfolgreich abgeschlossen sind, wird das Wasser wieder abgelassen. Die Becken werden dann gesandstrahlt, damit später der Fliesenkleber hält.

Insgesamt stellt der Bau des Schlossbades hohe Ansprüche - sowohl an die Planer als auch an die ausführenden Unternehmen. "Allein das Facetten-Dach ist eine Herausforderung", sagt Lutz Bendel. Doch der Technische Projektleiter der GWG Kommunal ist überzeugt davon, dass sich das Ergebnis sehen lassen könne: "Das Schlossbad wird ein Unikat mit hohem architektonischen Anspruch, das so noch nie gebaut wurde und dessen Baukörper sich als langgezogenes ,Z' an seine Umgebung anpassen wird."

Das Sportschwimmbecken des neuen Schwimmbades wird künftig fünf 25-Meter-Bahnen haben, das Lehrschwimmbecken umfasst 115 Quadratmeter. Zudem wird ein 125 Quadratmeter großes Vierjahreszeitenbecken gebaut, das wetterunabhängig genutzt werden kann. Laut Terminplan von GWG Kommunal ist mit der Fertigstellung des Schlossbades im dritten Quartal 2018 - in etwa zu Beginn der Herbstferien - zu rechnen.

