So sieht Grevenbroich von oben aus

Drohnenfotos sind der neueste Trend. Helmut Danek ist Besitzer einer solchen Drohne und hat damit großartige Bilder von Grevenbroich gemacht.

Luftbilder zeigen Orte so, wie sie selten zu sehen sind. Unser Leser-Fotograf Helmut Danek hat tolle Bilder der Stadt Grevenbroich aus der Vogelperspektive gemacht. Vor allem durch die bekannten Türme des Kraftwerks haben Drohenbilder aus Grevenbroich ihren besonderen Reiz. Dunkle Wolken, viel Rauch und Qualm - wenn das Wetter passt, erinnern die Bilder eher an eine Fantasy-Szenerie als an eine Stadt.

Grevenbroich aus der Vogelperspektive - hier geht es zu den Bildern.

(seeg)