Bei einem Auffahrunfall im Grevenbroicher Ortsteil Frimmersdorf ist ein 46-jähriger leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher floh. Die Polizei bittet um Hinweise.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr, fuhr der 46-jährige Grevenbroicher die Straße "Im Herrenbusch" und bog nach links auf die Straße "In der Laag" ab. Als er in den Rückspiegel schaute, sah er einen dunklen großen Wagen, der zunächst mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zukam.

Trotz Vollbremsung kam zum Auffahrunfall, bei dem auch ein am Straßenrand geparkter Nissan beschädigt wurde. Der Opel des Grevenbroichers war nicht mehr fahrtüchtig. Der 46-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der Unfallverursacher floh, die Polizei bittet um Hinweise

Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Aufprall mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Frimmersdorfer Straße, ohne sich um den Grevenbroicher zu kümmern. Eine Fahndung der Polizei nach dem dunklen Wagen, der erheblich beschädigt sein müsste, blieb bislang erfolglos.

Das Verkehrskommissariat in Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 02131 300-0 um Hinweise.

(maxk)