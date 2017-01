Tierheim Hilden: Schlaues Köpfchen Amigo

Nun schon zum zweiten Mal ist Amigo das "Tier der Woche". Man wünscht es dem hübschen Collie, dass er im neuen Jahr endlich sein Hundeglück findet. 2009 ist er geboren. Mit einem weiteren Hund und gefiederten Freunden wurde Amigo beschlagnahmt. Im Hildener Tierheim arbeitete man mit ihm, um das, ihm antrainierte schlechte Sozialverhalten herauszubekommen. Amigo wurde vermittelt. Die Besitzer gaben sich zwar Mühe, beherzigten aber nicht den Ratschlag der Hundetrainerin, zu ihr in die Hundeschule zu kommen.

Amigo ist ein schlaues Köpfchen und lernwillig, aber auch geräuschempfindlich. Gewitter ist für ihn, wie für viele Hunde schrecklich. Durch das intensive Training mit der Hundetrainerin hat sich Amigo toll gemacht. Er konzentriert sich auf seine Menschen und befolgt Befehle. Entspannt läuft er mit der Hundegruppe mit. Man sollte aber immer ein Auge auf ihn haben. Als Zweithund kann er zu einer netten Hundedame vermittelt werden.

Seine Halter müssten mit ihm weiterhin zur Hundeschule. Was er liebt: neben dem Fahrrad herzulaufen und das ausgiebige Bürsten seines Fells. Was braucht Amigo: ein Zuhause, das vielleicht nicht mitten in der Stadt liegt und Menschen, die ihm Sicherheit geben, ihn körperlich und mental auslasten. nea

Quelle: RP