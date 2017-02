Kaarst: Neues Wohnen an der Birkhofstraße

Bürger können weitere Planung mitgestalten

Bürgerinformation Am 21. März (19 Uhr) werden den Bürgern die Pläne in der Pampusschule vorgestellt. Sie sind aufgefordert, durch ihr Votum den weiteren Planungsprozess in den politischen Gremien der Stadt Kaarst mit zu gestalten.

Auslage Vom 15. bis 17. März besteht die Möglichkeit, sich im Foyerder Dienststelle Büttgen zu informieren.