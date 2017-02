später lesen Kleve Aktion zum Thema Darmkrebs bei Mrs. Sporty 2017-02-28T17:58+0100 2017-03-01T00:00+0100

Für den Darmkrebsmonat März organisiert der Verein Rote Hose gemeinsam mit dem Sportstudio Mrs. Sporty in Kleve eine Aufklärungsaktion unter dem Motto "Jeder Schritt zählt!". Mitglieder von Mrs. Sporty können Spendengelder "ersporten" und sich als Dankeschön ein Geschenk sichern. "Das Ziel ist, so viele Mitglieder und Interessenten wie möglich zu erreichen um ihnen die Anzeichen und Vorsorgemaßnahmen von Darmkrebs nahezubringen", erläutert die Vereinsgründerin und gebürtige Kleverin Petra Thomas. Mitte April werden die Spender Möncks & Scheer sowie Volksbank Kleverland die Schecks an den Verein übergeben.