Kleve: Greifvogel-Show im Klever Tierpark

Große Greifvogelshows mit spektakulären Flug-Einlagen der Tiere gibt es am Montag, 1. Mai (Maifeiertag), um 13.30 und 15.30 Uhr im Tiergarten Kleve (auf der Festwiese) zu sehen. Mit dabei werden Adler, Bussarde, Falken und Eulen sein.

Sämtliche Flugvorführungen werden mit Greifvögeln von den Berufsfalknern Marga und Frans Hueben von der Greifvogelstation De Valkenhof in Aalten in den Niederlanden durchgeführt. Die Falkner bieten nicht nur eine reine Demonstration, sondern eine interaktive Vorführung, so dass die Tiere wirklich hautnah erlebt werden können. Im Moment betreuen die Niederländer auf ihrer Station 23 Tiere.

Der Tiergarten Kleve bietet seinen Besuchern damit das unvergessliches Erlebnis , die majestätischen Vögel aus nächster Nähe zu sehen und sie im atemberaubenden Flug zu beobachten.

Quelle: RP