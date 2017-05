Kleve: Handy und Geldbörse aus einem Mercedes entwendet

Eine Geldbörse, ein Mobiltelefon und eine Sonnenbrille sollen laut Aussage eines Zeugen zwei Männer aus einem Mercedes E-Klasse in Kleve gestohlen haben. Das Fahrzeug war an der Kurt-Schumacher-Straße abgestellt.

Der Diebstahl ereignete sich laut Polizeibericht am Mittwoch in der Zeit zwischen 16.30 und 17 Uhr. An dem Pkw fanden Ermittlungsbeamte keinerlei Aufbruchspuren. Laut Angaben des Augenzeugens waren die beiden mutmaßlichen Täter zwischen 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatten eine schlanke Figur.

Einer der Verdächtigten hatte laut dem Augenzeugen blonde Haare und trug zur Tatzeit ein weißes Shirt mit einem blauen Rand an der Schulter. Die Täter sollen sich etwa drei Minuten am Fahrzeug aufgehalten haben und seien dann in Richtung Triftstraße weggegangen. Hinweise an die Kripo Kleve, Telefon 02821 5040.

(dido)