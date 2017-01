später lesen Handball Merkur startet mit Niederlage ins neue Jahr FOTO: G. Evers FOTO: G. Evers Teilen

Auch für die Handballdamen des VfL Merkur Kleve stand am Wochenende die erste Partie im Jahr 2017 auf dem Programm. Am Sonntag ging es dabei zuhause in der Halle am Köstersweg in Kellen gegen die HSG Haldern/Meerhoog/Isselburg. Das Team von Coach August Bockenhüser musste gegen den neuen Tabellenführer aber eine klare 13:22-Niederlage hinnehmen. Von Niko Hegemann