Handball: UTuS-Damen weiter in Spitzengruppe

Handball-Landesliga: 25:21-Auswärtssieg bei DJK Adler Bottrop. Von Niko Hegemann

Dank eines 25:21-Auswärtssieges beim DJK Adler Bottrop belegen die Handballdamen des Uedemer TuS weiter den dritten Platz in der Landesliga- und liegen nach dem Erfolg des Tabellenzweiten Dinslaken beim Spitzenreiter Aldenrade auf Augenhöhe mit den beiden Topteams der Liga an der Tabellenspitze. Doch obwohl die beiden Punkte mit nach Uedem genommen werden konnten, zeigte sich Coach Christian Dörr nicht komplett zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft: "Wir haben spielerisch keine gute Leistung gezeigt!"

Vor der Partie beim Tabellenvorletzten hatte der Trainer bereits davor gewarnt, dass der Gegner "alles geben wird und wir uns auf den Kampf einlassen müssen". Bei diesem Vorhaben kehrten die zuletzt verletzte Jordana Stockmanns in den Kader zurück und Rückraumakteurin Natascha Gutsche feierte ihr "spielerisches Comeback", nachdem sie am letzten Spieltag bereits für Siebenmeter auf das Spielfeld zurückgekehrt war. Die Vorgaben ihres Trainers setzten die UTuS-Damen zunächst überzeugend um, knüpften an die starken Leistungen der letzten Wochen an und lagen nach einer Viertelstunde mit 9:4 vorne. Danach fanden die Gastgeberinnen jedoch immer besser in die Begegnung hinein und holten Tor um Tor auf. "Hier haben wir den Kampf nicht mehr so wie zuvor angenommen und in der Abwehr eher halbherzig agiert", kritisierte Dörr anschließend. Folgerichtig ging es beim Stand von 12:12 in die Kabinen, wo die Defizite aus der ersten Hälfte angesprochen wurden. So begingen die UTuS-Spielerinnen zu viele technische Fehler und der Ball wurde teils unbedrängt wieder hergegeben.

Allerdings schafften es die Damen aus der Schusterstadt nach Wiederanpfiff nicht, konsequenter zu spielen als in den Minuten vor der Pause und bis zum 16:16 blieb es ein ausgeglichenes Spiel, was in beide Richtungen hätte kippen können. Schließlich setzten die Uedemerinnen zum entscheidenden Zwischenspurt an und sich nach einem 4:0-Lauf auf 20:16 ab. "In dieser Phase haben wir vorne unsere Gelegenheiten genutzt und in der Defensive besser zugepackt", so der Coach: "Hier haben wir auch unsere konditionellen Vorteile ausgespielt". Dazu kam, dass Torhüterin Birgit Stevens-Bräuer bei zwei Siebenmetern nicht zu überwinden war und die Bottroper so zur Verzweiflung brachte.

Anschließend konnte der Tabellendritte die Führung sicher bis zum Endresultat von 25:21 über die Zeit bringen und so zwei wichtige Punkte vor der Spielpause am kommenden Karnevalswochenende einfahren. Da gleichzeitig der MTV Dinslaken mit 32:23 bei der Zweitvertretung des TV Walsum-Aldenrade gewann, stehen diese drei Teams nun an der Spitze- Aldenrade und der MTV mit 21:9-Zählern und der UTuS mit einem Spiel weniger mit 19:9-Punkten.

"Mit der Leistung von diesem Spieltag werden wir es in zwei Wochen gegen Lintfort allerdings schwer haben", warnt UTuS-Coach Dörr vor der nächsten Aufgabe: "Wir schauen weiter nicht nach oben, sondern nur von Spiel zu Spiel- in dieser ausgeglichenen Liga kann alles passieren."

Positiv war jedoch die sichere Vorstellung von Claudia Lubiewski am Siebenmeterpunkt, von wo sie alle sieben Versuche im Tor unterbrachte. Damit war sie gleichzeitig erfolgreichste Werferin ihres Teams.

UTuS: Stevens-Bräuer (Tor)- Lubiewski (7 Tore/davon 7 Siebenmeter), Svenja Verhülsdonk (6 Tore), Berns (3), Steffi Dörr (3), Eva Jacobs (2), Leonie Verhülsdonk (2), Schaap (1), Gutsche (1), Helmus, Göcke, Stockmanns.

Quelle: RP