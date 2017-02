später lesen Köln Auto erfasst Fußgängerin - schwer verletzt 2017-02-24T16:05+0100 2017-02-24T16:05+0100

Eine 17-Jährige ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Köln-Sülz schwer verletzt worden. Ein Taxi fuhr sie an, als sie gerade eine Straße überqueren wollte.