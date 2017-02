später lesen Zwei Schwerverletzte in Köln Hinweise auf Drogenlabor in explodiertem Tonstudio FOTO: Markus Gerres Teilen

Twittern





2017-02-07T11:14+0100 2017-02-07T11:32+0100

In dem Gebäude in Köln, in dem am Montagabend Gasflaschen explodiert sind, hat die Polizei Hinweise auf Drogen gefunden. Die beiden Verletzten schweben noch immer in Lebensgefahr.