In der Silvesternacht hat ein Unbekannter in Köln-Zollstock durch ein Fenster in eine Wohnung geschossen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.