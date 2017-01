Fragen und Antworten: Das Wichtigste zur Internationalen Süßwarenmesse in Köln

Gehaltvoll ist eine Neuheit aus Polen: Colliers aus Schokolade mit Gold und Silber überzogen. Das gefühlte Gewicht liegt bei mindestens 500 Gramm. Wer sich für dieses Accessoire entscheidet, sollte es allerdings nur im Winter um den Hals tragen. Ansonsten drohen Schokoladenflecken am Dekolleté.

Derselbe Hersteller will die Branche mit einer Schoko-Pizza überzeugen. Der Belag ist aus Beeren, Kräutern und Gewürzen. Der Durchmesser beträgt locker 30 Zentimeter.

Auch der Schoko-Weihnachtsmann, der eher wie Ötzi aus Tirol in Lederhosen daherkommt, sieht nicht nach wenigen Kalorien aus.

Glückskekse kennt jeder. Neu sind die fiesen Pechkekse: Optisch erinnern sie an ein Stück Holzkohle, denn sie sind rabenschwarz. Im Innern gibt es Zettel mit Sprüchen, die laut Verpackung nichts für "Heulsusen und Humorbefreite" sind: "Es kommt noch schlimmer, als du denkst", "Such dir schon mal die Nummer vom Schlüsseldienst" oder "Diese Nachricht verstört dich in zwei Sekunden von selbst".