Kennzeichen-Diebstahl in Köln: Dieb hinterlässt Entschuldigungsbrief und Geld

Ein Kennzeichen-Dieb hat 40 Euro Entschädigung und einen Entschuldigungsbrief am Auto einer 31-jährigen Kölnerin hinterlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Frau hatte ihr Auto am vergangenen Sonntag in der Schmalbeinstraße in der Kölner Innenstadt geparkt und wollte den Audi A3 am Freitag gegen 6.30 Uhr abholen. Die Kennzeichen fehlten, am Auto steckte ein Umschlag mit 40 Euro und einem Zettel, auf dem stand: "Entschuldigung, ist für einen guten Zweck".

Die Polizei stellte Bargeld und Brief als Beweismittel sicher und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die die Tat beobachtet oder die gestohlenen Kennzeichen DN-CB 810 gesehen haben. Hinweise an Telefon 0221/229-0.

(hsr)