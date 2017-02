Der Rechtsstreit zwischen Wetter-Unternehmer Jörg Kachelmann und Feministin Alice Schwarzer hat eine neue Bühne gefunden: die Universität Köln. Dort hat Kachelmann am Donnerstagabend einen Vortrag von Schwarzer gesprengt.

Das zeigen verschiedene Tweets, auch der Kölner "Express" berichtet darüber. Der Vortrag von Schwarzer zum Thema "(Sexual)Gewalt gegen Frauen und Recht" fand in der Aula 2 im Hauptgebäude der Universität statt.

Laut den Berichten meldete sich Kachelmann mitten im Vortrag zu Wort und gab sich zu erkennen. Sein Anwalt saß direkt neben ihm, davon twitterte Kachelmann selbst auch ein Foto. Der Verteidiger ergriff laut "Express" später ebenfalls das Mikrofon. "Danke, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich habe meinen Namen oft gehört...", beschreibt die "Berliner Zeitung" die erste Wortmeldung von Kachelmann. "Wer sind Sie denn, Lieber?", soll Schwarzer daraufhin gegen das blendende Scheinwerferlicht gesagt haben. Die Antwort: "Mein Name ist Jörg Kachelmann."

"Ich sagte, dass die wohl einzig Vorbestrafte da vorne sässe. Einzelne Unmutsbekundungen aus dem Publikum", schreibt Kachelmann selbst über seine Wortmeldung auf Twitter. Seine Ex-Freundin sei eine Lügnerin und Falschbeschuldigerin, und von denen gebe es viele, zitiert die "Berliner Zeitung" Kachelmann. Dieses Video zeigt Ausschnitte aus dem Wortbeitrag, und auch Buh-Rufe aus dem Publikum.

Laut "Berliner Zeitung" hatte Schwarzer den Fall Kachelmann als "idealtypischen Beleg für ihre Kritik an deutscher 'Täterjustiz' im Sexualstrafrecht" herangezogen. Sie sprach demnach von "einer fatalen Übermacht der Gutachter zu Lasten der fast immer weiblichen Opfer", sowie "einer 'übergriffigen Rolle' der Medien".

Schwarzer reagierte augenscheinlich verwundert darauf, dass Kachelmann und sein Anwalt bei der Veranstaltung auftauchten und offenbar extra dafür angereist waren: "Ich muss sagen, und ich hoffe, Sie verstehen das richtig – ich meine es sogar Ernst – irgendwo bin ich gerührt", ist sie auf einem Video zu hören.

Alice Schwarzer ist sehr gerührt, dass Kachelmann und sein Anwalt extra aus Hamburg kommen. Der Schmerz sitzt noch tief. pic.twitter.com/jwhDClzQzY — Kristin FromTheBlock (@Gangsterbrain) February 9, 2017

Jörg Kachelmann und Alice Schwarzer haben immer wieder vor Gericht darum gestritten, was die Feministin über den Wetter-Unternehmer schreiben darf und was nicht. Hintergrund ist der Vergewaltigungsprozess um Kachelmann, in dem er jedoch freigesprochen wurde. Schwarzer hatte als Gerichtsreporterin darüber berichtet und den Prozess in Kolumnen kommentiert, unter anderem in ihrer Zeitschrift "Emma".

(hebu)