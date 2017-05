später lesen Korschenbroich Gästeführer Busch zeigt Liedbergs unbekannte Seiten 2017-05-03T19:51+0200 2017-05-04T00:00+0200

Wer Liedberg einmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen möchte, der sollte sich den 5. Mai nicht entgehenlassen. Ab 18.30 Uhr findet morgen die erste meditative Führung rund um und durch den historischen Ort statt. Die Teilnehmer treffen sich am Landgasthaus an der B 230, dort wartet Gästeführer Gerd Busch. Er verspricht eine "besondere Führung, die auf verwunschenen und teils unbekannten Wegen durch die Natur führt und dadurch einmalige Einblicke auf Ort und Schloss ermöglicht". Durch einen vom Gästeführer mitgebrachten Bilderrahmen kann sich der Besucher an besonders schönen Stellen für einen Moment sein eigenes kreatives Bild von Liedberg schaffen, um dies später vor seinem inneren Auge wieder abzurufen.