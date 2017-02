Korschenbroich: "Kartoffelkäfer" mit neuem Party-Konzept

Am Karnevalssonntag steigt in der Bolten-Brauerei nach dem Umzug eine jecke Party. Die Sportfreunde Neersbroich haben das Konzept mit der Brauerei überarbeitet. Erwartet werden 1200 Besucher. Sicherheitsleute sind auch vor Ort. Von Christian Kandzorra

Es soll eine der größten Karnevalssausen im Stadtgebiet werden: Die Party am Karnevalssonntag in der Lagerhalle der Bolten-Brauerei. Die Organisatoren haben jetzt ein neues Konzept für die Veranstaltung vorgestellt, das neuen Schwung ins jecke Treiben bringen soll. Anlass ist auch das 90-jährige Bestehen der Sportfreunde Neersbroich, die für ihren Karneval bekannt sind und deren Geschichte sie von Anfang an mit der Traditionsbrauerei verbindet. Denn: Gegründet wurde der Sportverein 1927 auf einem Kartoffelacker (daher auch der Spitzname "Kartoffelkäfer"), der der Firma Bolten gehörte. Überhaupt profitieren Brauerei und Fußballer, nicht nur was das Sportliche betrifft, seit Jahrzehnten durch Sponsoring und Bierausschank voneinander. Die Zusammenarbeit soll weiter vertieft und der Auftakt ins Geburtstagsjahr der Sportler mit der Party gefeiert werden.

Zum 29. Mal wollen die Narren am Sonntag, 26. Februar, um 13.11 Uhr von der Grundschule in Korschenbroich aus zu ihrem 2,7 Kilometer langen Marsch ins Nachbardorf Neersbroich starten. "Wir erwarten dieses Jahr eine Rekord-Beteiligung", sagt Zugorganisator und Fußballer Dominik Lingen, der mit mindestens 20 Fußgruppen und 500 Teilnehmern rechnet. Nach dem Zug - ab etwa 14 Uhr - sollen sich die Karnevalisten in der Bolten-Brauerei einfinden und den Nachmittag ausklingen lassen. Das ist neu: Im vergangenen Jahr war die Party bereits während des Umzuges gestartet - mit der Folge, dass viele überhaupt nichts vom Umzug gesehen haben. Das soll jetzt vermieden werden. "Außerdem wollen wir eine Karnevalsparty für die ganze Familie. Dazu gehören natürlich auch Kinder und Jugendliche. Allerdings wollen wir verhindern, dass auch die Jugendlichen mitfeiern, die im Vorfeld schon kräftig Alkohol getrunken haben", sagt Brauereichef Michael Hollmann. So sollen Sicherheitsleute (die Organisatoren wollen das Sicherheitspersonal um 20 Prozent aufstocken) am Eingang Kontrollen durchführen. Hollmann ist zuversichtlich, dass die Veranstaltung friedlich verlaufen wird: "Bei der Feier zum 750-Jahr-Jubiläum mit 18.000 Besuchern hat es nur einen Zwischenfall gegeben, der schnell geklärt werden konnte." Vom neuen Party-Konzept zeigt sich auch Bürgermeister Marc Venten - selbst ein begeisterter Karnevalist - überzeugt: "Ich werde auch in einer Fußgruppe mitgehen und feiern."

Udo Koch, der gemeinsam mit Vorsitzendem Peter Baukloh an der Spitze des 800-Mitglieder-Sportvereins steht, kündigt drei Livebands an, die ihrem Publikum in der Bolten-Halle ordentlich einheizen wollen: die Gruppen "Hätzblatt", "Dröpkes" und "Jürgen Möller Allstars & Frollein". "Zwischendurch legt ein DJ die Musik auf", sagt Koch. Die Party soll bis 21 Uhr gehen.

Was ihn besonders freut: Einen großen an die sechs Vorverkaufsstellen im Stadtgebiet geliefert hat, sind bereits verkauft. "Wir rechnen für die Party mit etwa 1200 Gästen", sagt Udo Koch.

Quelle: NGZ