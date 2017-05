später lesen Zusammenprall in Krefeld Zwei Schwerverletzte nach Autounfall 2017-05-02T15:14+0200 2017-05-02T15:59+0200

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Anrather Straße / Gladbacher Straße wurden am Dienstag eine Frau und ein Mann schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Kreuzung war am Morgen lange gesperrt.