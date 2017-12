später lesen Krefeld Brand in Kurt-Tucholsky-Schule war wohl Brandstiftung FOTO: Strücken FOTO: Strücken 2017-12-22T21:42+0100 2017-12-23T00:00+0100

In der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule hat es gestern am frühen Abend gebrannt. Gegen kurz vor 18 Uhr hat ein Spaziergänger die Feuerwehr alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, brannte in einem Klassenzimmer ein Bücherregal - die Feuerwehr sprach von einem Vollbrand; das Regal stand also lichterloh in Flammen.