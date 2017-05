später lesen Krefeld Im Burger-Restaurant werden fiese Klischees ausgebrütet FOTO: Matthias Stutte FOTO: Matthias Stutte 2017-04-28T17:52+0200 2017-04-29T00:00+0200

In einem Burger-Restaurant findet man beim Aufräumen nach Ladenschluss ein verlassenes Neugeborenes - so die Ausgangssituation des Stücks "Phantom - (Ein Spiel)", das in der Fabrik Heeder seine Krefelder Premiere feierte. Von Mojo Mendiola