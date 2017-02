Lokalsport: Eisläufer holen sechs Medaillen

Bei den NRW-Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen schnitten die Krefelder Starter prima ab.

Bei den NRW-Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen im Bundesleistungsstützpunkt Dortmund haben die 21 Teilnehmer des Eissport-Vereins Krefeld (EVK) und des Schlittschuh-Clubs Krefeld (SCK) vier Silber- und zwei Bronzemedaillen gewonnen und erfüllten damit die im Vorfeld gehegten Medaillenhoffnungen.

In der höchsten Startkategorie der Junioren Damen bewiesen die Krefelder, dass sie in dieser Saison mit zu den beständigsten und besten Juniorenläuferinnen in NRW zählen. In einem spannenden Wettbewerb erzielten Carlota Bustos Knoblich (16 J., SCK) mit der Silbermedaille und dem Landesvizemeistertitel sowie Fiona Meisgen (17 J., EVK) mit der Bronzemedaille, beide mit annähernd gleicher Punktzahl von über 96 Punkten, dabei die besten Resultate aus Krefelder Sicht. Carlota Bustos Knoblich trat mit technisch höchst anspruchsvollen Programmen den Wettbewerb an. Der Doppelaxel gelang in beiden Programmen perfekt, ebenso zeigte sie in der Kür einen der beiden geplanten Dreifach-Salchows sauber, stürzte jedoch beim Dreifach-Toelopp, den sie erst frisch ins Programm genommen hatte. Fiona Meisgen lag nach ausdrucksstarkem Kurzprogramm trotz Sturz beim Doppelaxel auf dem zweiten Rang. In der Kür führte sie neben ihrem eleganten Laufstil auch die Sprungelemente, Schrittfolgen und Pirouetten mit hoher Qualität und Präzision aus und erhielt Höchstnoten von den Preisrichtern. Ein unachtsamer Sturz außerhalb der Elemente verhinderte dabei eine bessere Platzierung. Mit hauchdünnem Rückstand belegte Nicole Heger (16 J., SCK) den vierten Platz. Sie beeindruckte dabei insbesondere mit einer fehlerfreien Kür, in der sie eine schöne Dreifach-Salchow-Kombination sowie einen Doppelaxel zeigte und schob sich mit über 95 Punkten im Gesamtergebnis ganz nah an die Medaillenplätze heran. Antonia Storm (19 J., SCK) komplettierte das beste Mannschaftsergebnis des Wettbewerbs als Fünfte.

Bei den Jugend Damen gelang Christina Fitz (16 J., EVK) nach Kurzprogramm und Kür die überzeugendste Vorstellung. Nach dem Kurzprogramm auf Platz 4 liegend, gelang ihr in der Kür die zweitbeste Programmdarbietung, unter anderem zeigte sie dabei einen Doppelaxel. Damit war ihr der Vizemeistertitel nicht zu nehmen. Nur denkbar knapp verpasste sie den Titel, der an die EVK-Gastsportlerin Clara Kellermann aus Köln ging. Pechvogel des Wettbewerbs war Carina Jabunin (16 J., EVK), die das beste Kurzprogramm zeigte und vor der Kür in Führung lag. Die Nervosität spielte der 16-Jährigen in der Kür einen Streich und sie fiel nach unglücklicher Sprungblockade im Gesamtergebnis auf Rang 8 zurück.

Eine weitere Medaille sicherte sich der 13-jährige Nikita Remeshevskiy (SCK) in der Kategorie Nachwuchs Herren. Er zeigte in beiden Wettbewerbsteilen eine nahezu fehlerfreie Leistung, schaffte dabei alle Doppelsprünge und gute Pirouetten und wurde im Gesamtergebnis mit der Bronzemedaille belohnt. Krefelds jüngste Landesmeisterschaftsteilnehmerin, die 7-jährige Julia Kajer (EVK), überzeugte bei ihrem Landesdebüt wie schon beim Ina-Bauer-Pokal mit einer fehlerfreien Darbietung in der Kür und erzielte damit die Silbermedaille und den Vizemeistertitel in der Altersklasse 6/7 der Mädchen. In der Kategorie der Anfänger Mädchen (Kürklasse 6) bestätigte die 12-jährige Natalie Wisgalla (EVK) ihre bislang erfolgreichen Saisonauftritte und gewann die Silbermedaille.

In der starken NRW Konkurrenz der 22 Nachwuchs Damen ging das Krefelder Quintett mit Lotta Horrix, Carolin Lethen, Alesia Rennella, Alexandra Rymarev und Emma Schülke (alle EVK) ohne Medaille aus dem Wettbewerb heraus. Die beste Platzierung aus Krefelder Sicht erzielte Carolin Lethen (EVK) als Neunte. In der AK 10/11 Nachwuchs Mädchen wurde Lena Vehrenberg (10 J., SCK)Neunte. In den Kürwettbewerben der Anfänger und Neulinge 1 erzielten Sophia Westenrieder (EVK) mit Platz 6, Cherin Mohr (SCK) mit Platz 9 und Eva-Marie Werling (EVK) mit Platz 9 Top-Ten Platzierungen.

(cm/oli)