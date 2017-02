Sandra Caspers: Bei der Tagespflege muss die Chemie stimmen

Inzwischen werden in Langenfeld 160 Kinder von 42 Tageseltern betreut. Die Eltern werden dabei immer anspruchsvoller.

Langenfeld Am vergangenen Freitag haben zehn Tagesmütter und Tagesväter im Café Bauchgefühl auf der Hauptstraße interessierten Eltern ihr Angebot vorgestellt. Bereits seit 2000 qualifiziert die Stadt Langenfeld Tagesmütter und -väter. Auch Sandra Caspers pädagogische Fachberatung vom Referat Kindertageseinrichtungen, Schule und Sport war dabei. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Eltern und Tagespflegepersonen.

Seit über zehn Jahren kümmert sich die Stadt Langenfeld um die Bedürfnisse der Eltern, Kinder und Tageseltern. Wie hat sich die Angebots- und Nachfragesituation in Langenfeld entwickelt?

Caspers Die Situation in Langenfeld explodiert tatsächlich. Die Nachfrage wird immer größer, weil in immer mehr Familien beide Elternteile arbeiten und eine Betreuung für die Kinder her muss. Wir hatten vor neun Jahren 50 Tagespflegekinder, heute sind wir bei 160 Kindern, die von 42 Tageseltern betreut werden. Wir versuchen für alle Eltern, soweit das möglich ist, eine Lösung für die Betreuung ihrer Kinder zu finden. Bisher hat das zum Glück immer gut geklappt.

Was hat sich bezüglich der Tagespflege sowie der Ansprüche der Eltern im Vergleich zu den Vorjahren verändert?

Caspers Die Eltern sind anspruchsvoller geworden. Sie wollen das Beste für ihr Kind, und das natürlich auch in der Tagespflege. Die Tageseltern müssen den Kindern sehr viel mehr bieten als früher. Dazu gehören beispielsweise Lerneinheiten oder die Unterstützung der Sprachentwicklung, aber auch hochwertiges, frisches Essen.

Wie finden Eltern passende Tageseltern?

Caspers Grundsätzlich nutzen hierzu die Eltern einen Flyer von uns, in dem sich alle Tagespflegepersonen vorstellen. Dann machen sie sich auf den Weg und schauen sich die Tagespflegestationen an. Den Flyer findet man auf der Seite der Stadt Langenfeld. Ansonsten können sich Eltern bei mir melden. Ich schaue dann, wer gut zusammenpassen könnte und wer frei ist. Manchmal muss ich auch eine Tagesmutter finden, die zum Schichtdienst der arbeitenden Eltern passt. Es ist aber auch immer ein Bauchgefühl. Manchmal passt die Chemie tatsächlich nicht, und es funktioniert nicht so gut. Dann suchen wir eine Lösung und finden auch in den meisten Fällen eine zufriedenstellende für alle Seiten.

Wann bietet sich eine Betreuung durch eine Tagespflegeperson als Alternative zu einer Kita an?

Caspers Die Betreuung durch Tageseltern ist immer eine Entscheidung und keine Alternative. Es gibt bei beiden, Betreuung durch eine Institution oder durch eine Tagespflegeperson, Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite hat man die große Nähe zur Tagespflegeperson in einer familiären Umgebung, auf der anderen Seite hat man in einer Kita deutlich mehr Kinder, die sich gegenseitig kennenlernen können und um die sich eine Erzieherin kümmern muss. Das müssen alle Eltern selbst für sich entscheiden, was sie bevorzugen.

Wie wird man Tagespflegeperson?

Caspers Man benötigt mindestens den Hauptschulabschluss, ein ärztliches Zeugnis, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis sowie eine Selbstauskunft. Hat man ein Haustier, wie zum Beispiel einen Hund, dann muss man einen Hundepass vorlegen. Alles dient dem Schutz des Kindes. Bevor dann jemand bei uns im Rahmen der Tagespflegeelternausbildung eine Ausbildung nach den Standards des Deutschen Jugendinstitut (DJI) zur Tagespflegeperson beginnt, schaue ich mir die Wohnung der Person ganz genau an. Ein Kind muss einen Schlafplatz haben, spielen können und die Hygiene muss natürlich auch stimmen. Die Tagesmütter- und -väter müssen 160 Lerneinheiten in unter anderem Kinderpflege, Ernährung, Sprache oder Erste-Hilfe absolvieren.

Wer kann von einer Tagespflegeperson betreut werden?

Caspers Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege oder in einer Kindertagesstätte unabhängig von einer beruflichen Tätigkeit beider Elternteile bzw. ab dem vierten Lebensmonat bei Berufstätigkeit beider Elternteile bis zum Eintritt in den Kindergarten.

Welchen Einfluss haben Eltern auf das Essen?

Caspers Die Eltern sollten natürlich sagen, was ihr Kind mag oder nicht und was es essen darf oder was möglicherweise Allergien auslösen könnte. Die Tageseltern sind alle bemüht, immer frisch zu kochen und finden bei Gerichten und Nahrungsempfindlichkeiten immer einen Kompromiss.

Sicherlich sind Tagesmütter nicht so professionell ausgebildet wie Erzieherinnen: Wie stellen sie die individuelle Förderung sicher?

Caspers Die Tageseltern haben einen Bildungsauftrag. Sie werden in dem, was sie weitergeben, zuvor ausgebildet und müssen auch danach ständig an Weiterbildungen teilnehmen. Tageseltern müssen dokumentieren, was sie mit den Kindern erarbeiten und wie sich die Kinder entwickeln. Diese Dokumentation wird später an die Kindergärten weitergereicht.

Was sind die typischen Sorgen einer Mutter, die ihr Kind abgibt?

Caspers Die meisten stecken tatsächlich anfangs in einem Zwiespalt. Sie haben ein Problem, ihr Kind in private Hände zu geben, weil sie auch selbst gerne den ersten Schritt oder das erste Wort erleben wollen. Viele denken aus irgendwelchen Gründen auch, ihr Kind sei in einer öffentlichen Situation sicherer, weil hier mehr Augen beobachten. Das kann ich aber so nicht bestätigen.

Was ist, wenn die Tagesmutter oder ihr Kind krank wird und daher die Betreuung absagen muss?

Caspers Ich schaue natürlich, wie ich weiterhelfen kann. Außerdem sind die Tagesmütter- und Väter in Langenfeld meistens so gut untereinander vernetzt, dass auch mal eine andere Tagesmutter einspringt, falls die Tagespflegeperson krank sein sollte.

