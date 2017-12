Langenfeld/Monheim: Hier ist Heilig Abend noch geöffnet

Der 24. Dezember fällt auf einen Sonntag. Einige Geschäfte machen da noch mal auf. Es dürfen Geschäfte öffnen, die Artikel für den täglichen Bedarf anbieten. Fünf Dinge, die man über die Weihnachtsfeiertage vielleicht noch schnell braucht - und wo es sie Sonntag - zum Beispiel - noch zu kaufen gibt:

#1 Weihnachtskugeln, Pflanzen und Co: Berghausener Blumentopf, An der Landstraße 12-14, Langenfeld; 10 bis 14 Uhr.

#2 Weihnachtsbaum: Hydro Sühs, Am Solperts Garten 23, Langenfeld; bis 14 Uhr. "Wir haben noch eine gute Auswahl an Bäumen", sagt Familie Sühs. Frisch vom Feld allerdings geht am 24. Dezember nicht mehr. "Wenn der Baum frisch vom Feld in Wohnzimmer kommt, verliert er alle Nadeln."

#3 Lebensmittel: Rewe Supermarkt, Hugo-Zade-Weg 4, Langenfeld; 10 bis 14 Uhr. Der Markt schreibt: "Die Öffnung am Sonntag, 24.12., ist weiter umstritten, doch wir haben unsere Mitarbeiter entscheiden lassen, ob wir an Heiligabend für Sie öffnen oder nicht."

#4 Brot und Brötchen: Busch's Backstube, diverse; Schüren, Solingerstraße, 8-12 Uhr; Büsch, Schneiderstraße, Langenfeld; Büsch Baumberg (bei Edeka), 7-12 Uhr.

#5 Benzin: (u.a.) Brinkschulte, Benzstraße 2, Monheim, 7 bis 16 Uhr; Jet, Kölner Straße 17, Langenfeld, 7-16 Uhr; Star Tankstelle Düsseldorfer Straße 42-44, 7-18 Uhr,

Geschlossen: (u.a.)Edeka Hoevener, Aldi, Lidl, Sticherling Langenfeld, Fressnapf Monheim, Raiffeisen-Markt Monheim, Dehner Markt Langenfeld; Büsch Monheim (bei Edeka); Blumen Bachmann, Monheim

(bine/heo)