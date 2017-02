Langenfeld/Monheim: In Langenfeld und Monheim locken sechs Züge

Ab Samstag schlängeln sich die jecken Züge durch Langenfeld und Monheim. Insgesamt sind es sechs. Der größte ist der Monheimer Rosenmontagszug. Aber auch die anderen Narrenschlangen können sich sehen lassen, vom Dorfzoch bis zum Langenfelder City-Zug.

Monheimer Rosenmontagszug Die Session erreicht in Monheim am Montag ab 14.11 Uhr ihren Höhepunkt. Das Motto lautet "Zum Fastelovend in Monnem jütt et janz vill wäje, jitz künne mer och per Scheff anläje". Es spielt auf den Schiffsanleger an, den die Stadt bis zum Herbst in Höhe des Deusser-Hauses realisieren will. Die Teilnehmer des närrischen Lindwurms stellen sich auf der Knipprather Straße und Am Hang auf. Gemeinsam mit Prinz Jens I. und Prinzessin Kerstin geht es durch die Stadtmitte und die Altstadt. An der Kirchstraße löst sich der Zug auf.

Langenfelder Samstagszug Bis zu 30.000 Besucher erwartet Langenfeld zum großen Zoch am Samstag durch die Innenstadt. 34 Gruppen werden ziehen, davon 14 Mottowagen und 21 Fußgruppen - darunter sechs Jugendgruppen und zwei Schulen mit 80 bis 100 Personen. "Das macht insgesamt etwa 1300 Leute", sagt Helmut Schoos, Vorsitzender des Festkomitees Langenfelder Karneval. Fünf Kapellen werden für die musikalische Begleitung sorgen und den närrischen Spaß komplett machen. Start ist um 14.11 Uhr am Immigrather Platz. "Wir grüßen heut' die ganze Welt vom Karneval in Langenfeld" lautet das Motto der Session.

Boomberger Veedelszoch Der zieht am Sonntag ab 11.11 Uhr durch Baumberg. Aufstellung und Auflösung der 37 Wagen und Fußgruppen mit mehr als 600 Teilnehmern ist am Garather Weg. Mit ihrem Sessionsmotto "Jebuddelt, jebaggert, jebützt!", spielen die Baumberger auf die zahlreichen Baustellen gerade auch in ihrem Stadtteil an. So wird der Veedelszug am Sonntag erstmals über die im Nordbereich fast fertig umgestaltete Hauptstraße ziehen.

Monheimer Kinderzug Der Kinderkarnevalszug macht sich am Sonntag ab 14.11 Uhr mit Prinz Robert und Prinzessin Maya sowie reichlich Kamelle auf den Weg durch die Altstadt. Aufstellung und Auflösung ist an der Biesenstraße.

Reusrather Lichterzug Der Reusrather Lichterzug ist ein Karnevalszug der besonderen Art. Er findet bei Einbruch der Dunkelheit statt und die teilnehmenden Gruppen und Wagen sind mit elektrischer Beleuchtung und ausreichendem Wurfmaterial bestückt. Der Lichterzug (siehe Grafik) startet am Sonntag um 18.33 Uhr. Aus den umliegenden Städten und Stadtteilen kommen jedes Jahr etliche Karnevalisten in den Langenfelder Süden um daran teilzuhaben. Wichtig zu wissen: Es wird "Alaaf" gerufen! Neben den bunten Lichtern der Wagen und Fußgruppen sorgen die Anwohner entlang der Zugstrecke für eine leuchtende Farbenpracht. Sie haben großen Anteil am Erfolg des Umzugs. Auch die Besucher des Lichterzuges zeigten sich in den vergangenen Jahren sehr kreativ und wählten toll beleuchtete Kostüme. Enden wird der Zoch wie im vorigen Jahr auf der Opladener Straße (alte B 8, Höhe Hausnummer 143). "Es wäre schön, wenn sich die Zuschauer ein wenig besser verteilen, denn in der Insektensiedlung haben wir teilweise einen Engpass und an anderen Stellen am Zugweg doch noch recht viel Platz", sagt Zugleiter Andreas Buchheim und empfiehlt die Gartenstraße/Ecke Opladener Straße. Auf dieser stehen zwei Getränke- und Verpflegungsstände, an der Ecke Steinstraße zusätzlich ein Toilettenwagen. Nach dem Lichterzug wird im - bereits ausverkauften - Festzelt auf dem Reusrather Platz weitergefeiert.

Berghausener Veedelszoch Am Karnevalssonntag zieht ab 14.11 Uhr der Jubiläumszug durch Berches. 26 Gruppen - davon elf Wagen - werden sich ihren Weg durchs Dorf bahnen. Der Zug startet an der Baumberger Straße und endet am Mühlenweg. Er ist ursprünglich und familiär und bietet so eine besondere Atmosphäre. Mit dabei sind das Langenfelder Kinderprinzenpaar, die Spieß-Ratzen, die Tanzgruppe des Rüsrother Carnevals-Comitees und die Karnevalisten aus Hitdorf. Am Karnevalssonntag ist der Ortskern von Berghausen ab etwa 12 Uhr bis 17 Uhr komplett gesperrt. Nach dem Zug steigt eine After-Zoch-Party im Partyzelt auf dem SSV-Parkplatz. Karten gibt es im Vorverkauf für 9,50 Euro im Bercheser Büdchen und im SSV-Vereinsheim.

Quelle: RP