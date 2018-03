Schwerer Unfall in Monheim

Ein achtjähriges Mädchen ist in Monheim von einem Auto angefahren worden. Das Kind ist schwer verletzt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr die Achtjährige am Mittwochnachmittag an der Humboldtstraße in Höhe der Einmündung Verresberger Straße mit ihrem Tretroller auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten.

Dabei wurde sie vom Auto eines 48-Jährigen aus Monheim erfasst. Das Mädchen stürzte mit voller Wucht auf die Fahrbahn. Die Achtjährige kam zur Behandlung in eine Klinik.

(lnw)