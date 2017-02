Britta Münzer: Wenn im Karneval die Stimme versagt

Karneval im Rheinland - tolle Tage lang Singen, Schunkeln, Spaß haben. Doch so mancher Jeck leidet bereits vor Aschermittwoch unter einer unangenehmen Nebenwirkung von zu viel Helau: Plötzlich ist die Stimme weg. Britta Münzer, diplomierte Sprachheilpädagogin der Primalog Praxis in Hilden gibt Tipps für den Fall, dass die Stimme versagt.

Karneval im Rheinland - viele tolle Tage lang Singen, Schunkeln, Spaß haben. Doch so mancher Jeck leidet bereits vor Aschermittwoch unter einer unangenehmen Nebenwirkung von zu viel Helau: Plötzlich ist die Stimme weg. Britta Münzer, diplomierte Sprachheilpädagogin der Primalog Praxis in Hilden gibt Tipps für den Fall, dass die Stimme versagt.

Warum ist die Stimme während der tollen Tage so anfällig?

Münzer Unsere Stimme braucht ähnlich viel Pflege wie unsere Haut. Die Fünfte Jahreszeit stellt die Stimme auf eine große Belastungsprobe. Lautes Singen, Helau-Rufe, Zigarettenrauch und kalte Getränke strapazieren die empfindlichen Schleimhäute im Kehlkopf.

Wie werden wir eigentlich heiser?

Münzer Unsere Stimme entsteht im Kehlkopf. Damit ein Ton entsteht, müssen sich die Stimmlippen - auch Stimmbänder genannt - vollständig schließen können. Die vorbeiströmende Luft versetzt die Schleimhäute in Schwingungen. Bei Heiserkeit kommen die Stimmlippen nicht gleichmäßig in Schwingung oder schließen nicht richtig.

Wie kann man vorbeugen?

münzer Wer zum Beispiel auf die Bühne geht, sollte mehrere Stunden vor dem Auftritt schon viel Flüssigkeit zu sich nehmen, damit die Schleimhäute im Rachenbereich ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt werden. Dafür eignet sich besonders heißes Wasser. Wer beim Sprechen, den Frosch im Hals fernhalten will, kann einen Schluck Birnensaft trinken, das ölt die Stimme!

Und was tun, wenn es beim Feiern schon zu spät ist und die Stimme langsam nachlässt?

Münzer Auf keinen Fall sollte dann geflüstert werden. Das macht es nur noch schlimmer. Besser ist es, durch die Nase zu atmen und entspannt leise zu sprechen.

Wieder zu Hause kann dann mit der Behandlung angefangen werden. Welche Hausmittel helfen gegen Heiserkeit?

Münzer Gurgeln mit Salbeitee oder auch Inhalieren. Hierfür kann man erhitztes Wasser in eine Schüssel füllen, etwas Salz hinzugeben und den Wasserdampf einatmen. Weiterhin sollte man genug trinken, am besten Wasser oder ungesüßten Tee. Wer etwas lutschen möchte, sollte anstatt mentolhaltiger scharfer Hustenbonbons in der Apotheke nach Lutschpastillen fragen, die den Mund- und Rachenraum feucht halten und pflegen.

Gibt es etwas, was man in der Zeit vermeiden sollte?

Münzer Säurehaltige, eiskalte, zu heiße oder scharfe Speisen und Getränke. Auch Zigarettenrauch sollte man meiden. Außerdem: Möglichst wenig sprechen, nicht flüstern, nicht gegen laute Umgebungsgeräusche ansprechen.

Sollte bei Heiserkeit ein Arzt aufgesucht werden?

Münzer: Wenn die Heiserkeit nach Karneval anhält, ist es ratsam, einen HNO-Arzt aufzusuchen. Der klärt, ob die Heiserkeit organische Ursachen hat oder es sich um eine Erkältung handelt. Falls organisch alles in Ordnung ist, aber weiterhin eine Stimmstörung vorliegt, empfiehlt sich der Besuch einer logopädischen Praxis. Ziel einer Therapie ist es, die Stimmfunktion wiederherzustellen und einer erneuten Überlastung vorzubeugen.

