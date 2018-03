später lesen Leverkusen Notorischem Dieb bleibt zweite Haftstrafe erspart 2018-03-12T18:46+0100 2018-03-13T00:00+0100

Rund um den Friedrich-Ebert-Platz in Wiesdorf, in den Geschäften, in den Parkhäusern und am Busbahnhof, befand sich das "Jagdgebiet" des 30-jährigen Leverkuseners, der sich für seine Diebstähle bereits vor dem Leverkusener Amtsgericht verantworten musste und auch zu Freiheitsstrafen verurteilt wurde. Einmal ein Jahr und acht Monate und einmal ein Jahr Haft kassierte er vom Amtsgericht im vergangenen Jahr. Zu viel, empfand der Verurteilte, und legte Revision ein. Von Siegfried Grass