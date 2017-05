später lesen Lokalsport Giants wollen mit zwei Amerikanern in die Saison gehen 2017-05-05T19:23+0200 2017-05-06T00:00+0200

Der Basketball-Zweitligist (Pro B) Bayer Giants will in der kommenden Spielzeit wohl nur noch zwei statt bisher drei US-Amerikaner in den Kader aufnehmen. Das teilte Trainer Achim Kuczmann gestern auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Grund dafür ist eine neue Quotenregelung für die Pro B, die die 2. Basketball-Bundesliga gestern veröffentlichte. Sie besagt, dass ab der Saison 2017/2018 nur noch zwei Nicht-EU-Ausländer auf dem Spielberichtsbogen stehen dürfen. In der vergangenen Saison hatten die Giants in Kerry Carter, Brandon Nazione und Damon Smith drei US-Amerikaner im Kader.

