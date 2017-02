Lokalsport: Verschlafene Riesen wachen rechtzeitig auf

Der Basketball-Zweitligist (Pro B) tat sich gegen das Schlusslicht aus Nördlingen zunächst schwer. Eine starke Phase nach der Halbzeit reichte jedoch für einen Sieg im letzten Heimspiel vor den Play-offs. Von Sebastian Laule

Noch ein letzter Dreier zwei Minuten vor Schluss - dann war der Arbeitstag für Tim Schönborn beendet. Kurz darauf verließ der 26-jährige Forward gemeinsam mit Brandon Nazione, dem anderen Topscorer Bayer Giants, das Feld. Die rund 600 Anhänger in der Ostermann-Arena bedachten das Duo mit viel Applaus. Viele von ihnen dürften im März wieder kommen, wenn die erste Runde im Kampf um die Rückkehr in die Pro A ansteht. Mit einem 95:79 (43:39)-Sieg über Nördlingen verabschiedeten sich die Riesen vom Rhein aus der Rundsporthalle. Es war bis zu den Play-offs das letzte Heimspiel.

Begeisterung, Leidenschaft sowie das ein oder andere Spektakel hatten die Verantwortlichen vor der Saison versprochen - Team und Trainer haben geliefert. Acht Siege sind ligaweit die zweitbeste Heimbilanz. Auch bei den drei Niederlagen war kein schlechter Auftritt dabei. Durch den parallelen Ausrutscher der Baskets Elchigen in Frankfurt klettern die Giants vor den letzten beiden Spieltagen auf Platz drei. Im Endspurt ist sogar noch mehr möglich. Auch deshalb gab sich Achim Kuczmann nach der Partie gegen die Schwaben zufrieden: "Wir wollten unseren Zuschauern zum Abschluss etwas bieten und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Nur den Start hatten wir uns natürlich anders vorgestellt." Da hatten die Giants mit dem Schlusslicht noch gehörige Schwierigkeiten. Nach dem ersten Viertel führten die Gäste ebenso überraschend wie verdient mit 25:15 - weil Bayer in beide Richtungen komplett unter den eigenen Möglichkeiten blieb.

"Das war richtig schlecht. Wir haben direkt mal freistehend fünf Korbleger daneben gesetzt und hinten haben nicht nur in einer oder zwei Szenen völlig gepennt", kommentierte Kuczmann den schwachen Auftakt. "Nördlingen hat dann unsere Fehler clever genutzt, aber zum Glück sind wir dann doch noch rechtzeitig aufgewacht."

Nazione und Alex Blessig starteten gleich nach Wiederbeginn die Aufholjagd, die sich innerhalb von fünf Minuten in einen 17:2-Lauf für die Giants verwandelte. Von da an hatten die Gastgeber Spiel und Gegner im Griff. "Danach sind wir immer weiter weggezogen. In dieser Phase haben die Jungs das als Mannschaft hervorragend gelöst", analysierte Kuczmann.

Auch unterm eigenen Korb legten seine Spieler im zweiten und dritten Viertel zu. Die neue Aggressivität zahlte sich auch bei den Rebounds aus. Im Schlussviertel stieg der Vorsprung zeitweise auf über 20 Punkte. "Auf den großen Positionen war der Gegner stark. Da mussten wir uns erst reinbeißen, hatten dann aber auch keine Probleme mehr. Wir waren nach hinten raus immer souveräner. Darum ist der Sieg auch in der Höhe verdient", befand der Giants-Coach nach dem klaren Erfolg.

Giants: Carter (16), Nazione (20), Smith (11), Twiehoff (6), Linßen (2), Schönborn (20), Kuczmann (3), Merkens (8), Blessig (9), Dahlem, Braun, Legankovas.

Quelle: RP