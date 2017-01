Kreis Mettmann: In der Sandheide brannten Mülleimer in der Silvesternacht

In der Sandheide brannten Mülleimer in der Silvesternacht

In den zehn kreisangehörigen Städten war die Polizei in der Silvesternacht von Samstag 18 Uhr bis Sonntag 6 Uhr 198 Mal im Einsatz, berichtet die Leitstelle. Es gab rund 200 Einsätze. In Erkrath gerieten durch Feuerwerk Müllcontainer in Brand.

In 20 Fällen ging es um Körperverletzung. Drei Personen wurden leicht verletzt. Zehn Mal schritten die Beamten bei Streitigkeiten ein, bei denen es sich strafrechtlich nicht um Körperverletzung handelte. Offenbar haben auch die Einbrecher Silvester gefeiert. Denn im gesamten Kreis Mettmann wurden nur zwei Einbrüche angezeigt. Raubstraftaten wurden bisher nicht bekannt. Daneben wurde die Polizei zu sechs Verkehrsunfällen gerufen, bei zweien wurde jeweils eine Person leicht verletzt.

Der Rettungsdienst der Feuerwehr in Erkrath hatte von Silvestermorgen 7 Uhr bis zum Dienstwechsel am Neujahrsmorgen insgesamt 18 Einsätze zu absolvieren. Davon mussten drei Einsätze mit einem Notarzt abgewickelt werden. Es kam zu keinen silvestertypischen Einsätzen mit Hand- oder sonstigen Böllerverletzungen, was sehr erfreulich war, berichtet Markus Steinacker von der Erkrather Feuerwehr.

Jedoch kam es in den drei Erkrather Stadtteilen zu fünf Rettungsdiensteinsätzen, weil zu viel Alkohol konsumiert wurde. Weil zeitweise beide Erkrather Rettungswagen in Einsätzen gebunden waren, rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptamtlichen Wache zu zwei weiteren Rettungsdiensteinsätzen zur medizinischen Erstversorgung aus.

Zu Bränden von Mülleimern alarmierte die Leitstelle in Mettmann die hauptamtlichen Kräfte zweimal an die Sandheider Straße und einmal an die Beckhauser Straße. In der Sandheide brannten zwei Müllbehälter, die mit einem C-Rohr abgelöscht wurden. Die Müllbehälterbox wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Weiterhin brannte dort auch eine kleinere Mülltonne, die jedoch mit einem Wasserlöscher abgelöscht werden konnte. An der Beckhauser Straße wurde ebenfalls ein C-Rohr zur Brandbekämpfung einer Mülltonne vorgenommen. Da dieser Einsatz parallel zum Einsatz an der Sandheider Straße erforderlich war, rückte ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Sonderlöschmittel zu dieser Einsatzstelle aus. Zur Freude der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath war eine Alarmierung der Löschzüge Alt- Erkrath, Millrath und Trills nicht erforderlich.

Die Feuerwehr in Haan freute sich über einen ruhigen Jahreswechsel. Die Wehr in Hilden musste zweimal ausrücken. Einmal kokelten Feuerwerksreste auf der Straße Zeissweg, beim zweiten Mal brannte ein Müllcontainer. Insgesamt wurden die Feuerwehren in Erkrath, Haan, Heiligenhaus, Hilden, Langenfeld, Mettmann, Monheim, Ratingen, Velbert und Wülfrath zu 15 Brandeinsätzen gerufen. In einem Fall brannte in Monheim auf der Rotdornstraße die Überdachung von Mülltonnen. Hierbei entstand ein Sachschaden von geschätzt 5000 Euro. Die Kreispolizei nahm ab 2 Uhr insgesamt 13 Einsätze wegen Ruhestörungen auf zu lauten Partys wahr.

(cis/wie)