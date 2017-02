Mönchengladbach: Die Campus-Zwerge sind zehn Jahre alt

An der Fachhochschule Niederrhein können Eltern in Ruhe studieren, weil es auf dem Campus eine Kita gibt. Auch Mütter und Väter, die nicht eingeschrieben sind, können ihren Nachwuchs dort betreuen lassen. Von Eva Baches

Der Eingang ist bunt geschmückt, durch den Flur und auf der Treppe rennen Kinder auf und ab. Kurz gesagt: Es herrscht Trubel in der Kindertagesstätte Campus-Zwerge, sie feiert nämlich ihr zehnjähriges Bestehen. Und dabei gibt es für alle kleinen und großen Zwerge viel zu tun und noch mehr zu entdecken. In einem Raum im Erdgeschoss etwa können Kinder malen oder sich schminken lassen. In einem anderen versucht sich der kleine Felix beim Dosenwerfen. Erster offizieller Programmpunkt des Tages ist ein Stück, was die Kinder mit den Erziehern einstudiert haben.

Neun kleine Zwerge führen zum Song aus "Sieben Zwerge - Männer allein im Wald" einen Tanz auf. Sie tragen orangefarbene Zipfelmützen und haben sich kleine Bärte angesteckt. Alle sind wahnsinnig aufgeregt und freuen sich, als der Auftritt mit Applaus belohnt wird. Sogar eine Zugabe wird verlangt. Es geht familiär zu bei den Campus-Zwergen. Meike Strucks ist von Beginn an als Erzieherin dabei und hat gerade ein Kind getroffen, das sie betreut hatte: " Es ist schon Wahnsinn zu sehen, wie groß sie geworden sind", sagt Strucks. "Die Einrichtung ist für die Studierenden sehr wichtig. Wir haben die Zeiten an die Stundenpläne angepasst." Die Kinder können bis 11 Uhr gebracht und noch nach 17 Uhr abgeholt werden.

Auch Familie Huth ist von Anfang an dabei. Die beiden ältesten Kinder, darunter Tochter Fabienne, fühlen sich noch heute mit der Kita verbunden. "Mir gefällt hier einfach alles", sagt sie. Der jüngste, Moritz, ist vier Jahre alt und besucht zurzeit die Campus-Zwerge: "Ich mag das Turnen am liebsten", sagt der Junge. Mutter Anja Huth hebt hervor: "Uns haben die Geborgenheit und die Herzlichkeit gefallen. Es ist wichtig zu wissen, dass man seine Kinder mit gutem Gewissen abgeben kann." Sie wünscht den Campus-Zwergen, dass sie weiter so machen.

Leiterin Elke Brockes weiß, warum viele noch heute eine gute Bindung zur Kita haben: "Wir nehmen Kinder schon ab vier Monaten auf. Sie sind dann teilweise fünf Jahre bei uns, dass schafft eine große emotionale Bindung", erklärt sie. Insgesamt kümmern sich sieben Erzieherinnen in Vollzeit und eine Ergänzungskraft in Teilzeit um die Kinder zwischen vier Monaten und sechs Jahren. In der "Koboldgruppe" und in der "Wichtelgruppe" werden insgesamt 35 Kinder von 7.30 bis 17.30 Uhr betreut.

Quelle: RP