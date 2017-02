Mönchengladbach: Ein Höhepunkt des Gladbacher Saalkarnevals

Die KG Schöpp op Eicken feierte die letzte Sitzung vor Beginn des Straßenkarnevals. Die Kaiser-Friedrich-Halle war ausverkauft. Von Christian Lingen

Das Publikum trägt feine Abendrobe, der Saal der Kaiser-Friedrich-Halle ist ausverkauft - es ist die letzte Sitzung vor Beginn des Straßenkarnevals. Was die KG Schöpp op Eicken an diesem Abend auf die Bühne bringt, ist ein Programm, das jede Proklamation locker toppt. Das Bühnenbild ist klassisch gehalten und verleiht der guten Stube der Stadt ein feierliches Ambiente. Von Beginn an hat die Galasitzung, die längst Kultstatus erreicht hat, ein extrem hohes Niveau. Höhepunkt des Abends ist Et Rumpelstilzche. Fritz Schopps, ein Urgestein der Kölner Büttenredner, trifft den Nerv des Publikums, das ihm am Ende stehend applaudiert.

Den Auftakt bestreitet die KG Schöpp op jedoch mit eigenen Kräften. Das Fanfarencorps, die Mariechentanzgarde, die Funkengarde und Solomariechen Jennifer Brewig brillieren mit ihren Auftritten und zeigen, dass die einzelnen Abteilungen auch in der Lage sind, einen gemeinsamen Tanz auf die Bühne zu bringen. Das Publikum tobt. Hastenraths Will verrät in seiner Rede, dass er unter den Armen Duftbäumchen trage. Eines riecht nach Meeresbrise, das andere nach Kaminholz. Prinz Norbert I. und Niersia Barbara marschieren zum letzten Mal mit Regimentskapelle in den Saal ein und fühlen sich an ihre große Proklamation im November erinnert.

Dann kommt der große Auftritt von Fritz Schopps. In seiner Rede lobt er die Arbeit der Kölner Polizei in der letzten Silvesternacht und kritisiert Kölns Politiker. Die hätten an Silvester gemütlich am "Tischlein deck dich" gesessen. Die Polizei habe hingegen "den Mob vom Bahnhof in Schach gehalten". Dieser Gruppe und denen, die solche Vorfälle für rechte Parolen missbrauchen, erteilt Et Rumpelstilzche eine knallharte Absage und bringt damit den Saal zum Kochen. Der Applaus will kaum enden.

Den tänzerischen Höhepunkt liefert nach ihm die Tanzgruppe Kölsch Hännes'chen. Sie bringt die Figuren des berühmten Stockfigurentheaters in Lebensgröße auf die Bühne. Jedes Lied des Auftritts singt das tanzende Theater mit. Einen so hochkarätigen Auftritt sieht man in Mönchengladbach selten. Die Band Echt Lekker legt zwar einen etwas zu lauten Auftritt hin, hat dafür aber ihren neuen Frontmann Mark Stockums dabei. Die Tanzgruppe Zunft Müüs sorgt kurz vor Mitternacht für Akrobatik auf der Bühne. Die Gruppe, die nur ganz selten in Mönchengladbach auftritt, wirft ihre Mariechen bis knapp unter die Saaldecke und quer über die Bühne.

Für den Abschluss einer der besten Sitzungen der Mönchengladbacher Karnevalssession sorgen die Rabaue. Mit ihnen feiern die Jecken noch bis in den frühen Altweibermorgen.

Quelle: RP