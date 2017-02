Wie die Polizei mitteilte, sind die Kinder zwischen zwölf und 17 Jahre alt. Sie stehen im Verdacht, bereits am vergangenen Donnerstag und am vergangenen Samstag gegen 20 Uhr in ein renoviertes, aber noch nicht eröffnetes Hotel an der Hugo-Junkers-Straße eingedrungen zu sein. Zuvor sollen sie mehrere große Fensterscheiben an dem Hotel eingeschlagen haben.

Im Hotel sollen die Kinder und Jugendlichen "etliche Sachbeschädigungen am Inventar" begangen haben. Außerdem sollen sie mehrere Feuerlöscher auf mehreren Etagen geleert haben. Die betroffenen Räume seien nicht mehr nutzbar und müssen erneut renoviert werden.

Auf die Spur der Jugendlichen brachten die Polizei ein Zeuge und die Inhaberin des Hotels. Sie sprachen eine Polizeistreife an, die kurz nach der Tat vorbeigefahren war. "Die Geschädigte und der Zeuge hatten Beobachtungen gemacht, mit deren Hilfe kurze Zeit später die ersten Kinder und Jugendlichen gefunden werden konnten", sagt Polizeisprecher Jürgen Lützen. Es handele sich bei den Verdächtigen jedoch nicht um eine organisierte, kriminielle Bande.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich laut Polizei heraus, dass es neben den Sachbeschädigungen auch zu Diebstählen gekommen war. So wurden nach ersten Erkenntnissen ein Flachbildschirm, ein Kühlgerät, Kleider und eine Vielzahl von Schlüsseln gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 02161-290.