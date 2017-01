Mönchengladbach: Prinz Norbert I. und Niersia Barbara sind jetzt offiziell "Pinguine"

Es ist schon ein ganz besonderes Verhältnis, das die beiden Prinzengarden aus Rheydt und Gladbach pflegen. Man geht zwar freundschaftlich miteinander um, doch die ein oder andere lustig gemeinte Stichelei darf dann doch nicht fehlen. Deshalb war es beim Neujahrsempfang der Großen Rheydter Prinzengarde im Casino Beines auch etwas ganz Besonderes, dass Prinz Norbert I. und Niersia Barbara Mitglieder der Garde wurden und natürlich auch die passende Kopfbedeckung erhielten. Manch ein Rheydter freute sich, dass die Tollitäten, die aus der Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach stammen, endlich einmal vernünftige Farben auf dem Kopf tragen. "Uns sind die Pinguine ans Herz gewachsen", bekannte Prinz Norbert I.. Pinguine, so werden die Rheydter Gardisten liebevoll genannt.

Präsident Dieter Beines griff daher spontan zum Plüschpinguin, der übrigens auch Dieter heißt. Dieter trägt auf seiner Brust die Gardesterne beider Garden. Niersia Barbara stand aber nicht nur als Prinzessin, sondern auch als Bezirksvorsteherin auf der kleinen Bühne. "Für die Rheydter ist der Blumenkorso ja sehr wichtig und die Garde da natürlich historisch vorbelastet. Ich würde mich freuen, wenn 2018 zum Jubiläum des Blumenkorsos wieder ein Korso zu Blumensonntag rollen würde", sagte sie. Dieter Beines sagte sofort zu, nicht abgeneigt zu sein.

Unter den Gästen war auch das Kinderprinzenpaar Cedric I. und Vanessa I.. Sie sangen zusammen mit ihren großen Kollegen das gemeinsame Lied. Einige Gäste wurden neu in die Garde aufgenommen, darunter Polizeipräsident Mathis Wiesselmann und SPD-Fraktionsvorsitzender Felix Heinrichs. Auch Jessica Queißer, Leiterin des Mintos, war gekommen. Das Shopping-Center ziert in diesem Jahr den Jugendfondorden. Außerdem kamen Bürgermeister Michael Schroeren, der Bundestagsabgeordnete Günter Krings und Ex-Oberbürgermeister Heinz Feldhege mit seiner Frau Lia. Die Garde gratulierte den beiden zur Diamanthochzeit. Karl Schäfer vom Karnevalsverband Linker Niederrhein verlieh den Orden des Bundes Deutscher Karneval in Gold mit Brillanten an Reinhard Ley. Er ist seit über 50 Jahren im Karneval aktiv.

(cli)