Lokalsport: Der TVK trifft achtmal den Pfosten

Im Topspiel der Oberliga hat die weibliche A-Jugend der JSG TVK/ART 23:19 gegen den TV Lobberich gesiegt. Die Mannschaft gewann das Spiel in der Abwehr, da im Angriff die Spritzigkeit fehlte und viele technische Fehler gemacht wurden. Die männliche B-Jugend des ATV Biesel war ebenfalls erfolgreich. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit konnten sich die Bieseler gegen den ART Düsseldorf mit 14:12 absetzen. In der zweiten Halbzeit spielten sie mit viel Tempo und erzielten dadurch viele leichte Tore zum 38:26-Sieg. Nicht so erfolgreich verlief das Spiel der männlichen A des ATV gegen die SG Ratingen. Bis zur 45. Minute machten die Bieseler ein gutes Spiel, brachen danach jedoch ein. Sie kassierten viele Tore durch Tempogegenstöße und hatten auch in der Abwehr keinen Zugriff mehr. Das Spiel ging 28:36 verloren. Der Ligakonkurrent aus Korschenbroich unterlag der SG Überruhr 27:32. Krankheitsbedingt musste die Reise mit nur sechs Feldspielern angetreten werden, somit ging den Jungs gegen Ende die Puste aus.