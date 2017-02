Lokalsport: Schlusslicht Borussia robbt sich heran

Mit einem 22:22 bei der HSG Rheinbach-Wormersdorf ergattert der Regionalligist einen Punkt im Abstiegskampf. Von Wiebke Winter

Der Erfolg ist zu Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt. Bei der heimstarken HSG Rheinbach-Wormersdorf ergatterte das Schlusslicht der Regionalliga ein 22:22. "Das war ein Schritt nach vorne", sagte Gladbachs Trainer Tobias Elis. Borussia robbt sich so langsam an die vor ihr stehenden Mannschaften heran. Der Rückstand auf den Vorletzten, den Pulheimer SC, ist nun auf zwei Punkte zusammengeschmolzen.

Die Borussen wussten nach der Schlusssirene nicht so recht, ob sie sich nun über die Punkteteilung freuen sollten, oder ob sie doch einem vergebenen Sieg hinterhertrauern sollten. "Grundsätzlich freuen wir uns über den Punkt", sagte Elis. Es sei "mehr als gut", diesen Zähler aus Rheinbach mitzubringen. "In unserer Situation müssen wir uns Stufe für Stufe aus dem Keller herausarbeiten. Mir ist es wichtig, dass sich die Mannschaft entwickelt", berichtete der Coach. Genau diese Entwicklungsschritte stellte er in Rheinbach fest, denn seine Spieler ließen sich unter anderem auch von Rückständen nicht verunsichern. Es gelang ihnen, sich konstant auf die abgesprochenen Systeme in der Abwehr und Laufwege in der Offensive zu fokussieren. "Wir haben die Köpfe nicht hängen lassen", sagte Elis.

Nach ausgeglichenem Beginn und dem 2:2 sowie 4:4 merkten die Borussen bei der eigenen 7:6-Führung erstmals, dass beim Tabellensechsten durchaus etwas möglich sein könnte. Die Hoffnung währte jedoch nicht lange. Mit vier Toren in Folge meldeten die Rheinbacher mit der 10:7-Führung und wenig später dem 15:12 zur Pause ihre Ansprüche an. Nach dem Wechsel glichen die Borussen jedoch zum 16:16 aus, und fortan blieb die Partie auf Augenhöhe. Das lag vor allem am guten Defensivverhalten der Borussen, die die Würfe der starken Rheinbacher Rückraumschützen über das Zentrum weitgehend unterbanden. "Die Absprachen und die Kommunikation in der Abwehr waren ziemlich gut", sagte Elis.

Auf dieser Basis erspielten sich die Gäste in der Schlussphase sogar leichte Vorteile. Nach dem 19:19 legten sie die Führung vor. Dennoch mussten sie in den letzten Sekunden noch zittern, denn Rheinbach kam nach dem 22:22 noch einmal zum Abschluss. Torhüter Sven Plath machte jedoch mit seiner 13. Parade im zweiten Spielabschnitt die letzte Möglichkeit zunichte und rettete damit das Unentschieden. "Kompliment an meine Spieler. Wir haben in der zweiten Halbzeit sieben Tore kassiert. Das ist schon eine Hausnummer in der Regionalliga", sagte Elis.

Borussia: Sven Plath, Michael Biskup - Tobias Eickmanns (4), Daniel Panitz (4), Philipp Liesebach (3), Markus Nacken (3), Andreas Heitzer (3), Thomas Prinz (2), Sascha Ranftler (1), Björn Marquardt (1), Nicolai Zidorn (1), Moritz Krumschmidt, Timo Bautz.

