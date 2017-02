später lesen Mönchengladbach Einsingen für den Zoch 2017-02-28T21:46+0100 2017-03-01T00:00+0100

Schon bevor der Zug losgerollt ist, haben sich Gabi Jonetzko (Mitte), ihre Tochter Andrea Bähren (rechts) sowie deren Kinder Fynn (10) als Drache, Lara (11) als Hexe, Jona (7) als Blume und Nico Wulf (8) als Vampir in Stimmung gesungen. "Wir sind eingefleischte Karnevalsfans", sagt Andrea Bähren. "Mich begeistert immer wieder die Vielseitigkeit der Ideen, mit denen die Kostüme und Wagen gestaltet sind." Für die Familie bedeutet der Veilchendienstagszug vor allem Geselligkeit und Lebensfreude. "Wir sind jedes Jahr an der gleichen Stelle an der Lüpertzender Straße und treffen hier immer zahlreiche Freunde", sagt Gabi Jonetzko. beaw