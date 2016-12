Mit einem besonderen Geschenk sind gestern die Auszubildenden der KFZ-Innung Niederrhein beschenkt worden.

In der großen Ausstellungshalle des Moerser BMW-Händlers Fett & Wirtz erwartete sie ein neues BMW 2er Coupé mit M-Sportpaket, an dem sie demnächst ihre Fähigkeiten als angehende Mechatroniker auf den neuesten technischen Stand bringen und trainieren können. Das in Metallic-Blau gehaltene Fahrzeug wird sein neues Zuhause ab jetzt im Handwerklichen Bildungszentrum in Moers haben, wo es für alle Jahrgänge der überbetrieblichen Ausbildung des KFZ-Handwerks am Niederrhein zur Verfügung stehen wird. "Wir freuen uns sehr darüber. Schließlich ist es nicht alltäglich, dass Firmen so etwas machen", sagten Innungsobermeister Georg Thissen und Ausbildungsmeister Frank Berninger bei der Übergabe des Wagens durch Gordon Blaschke, Gebietsleiter für den Bereich Aftersales der BMW-Group Region West, und seinen Kollegen Bernd Bruckenmaier von der Firma Fett & Wirtz.

Das Geschenk ist eine Gabe, von der sich die Firma einen langfristigen Nutzen verspricht. "Die heutigen Auszubildenden sind unsere Service-Mitarbeiter von morgen", erklärte Bruckenmaier gestern. "Dabei zu helfen, sie schon während der Ausbildungszeit mit den neuesten Errungenschaften der Fahrzeugtechnik vertraut zu machen, dient beiden Seiten."

Der BMW wird nicht gefahren, sondern in der überbetrieblichen Berufsschulwerkstatt stehen, um dort je nach Ausbildungsjahrgang mit mehr oder weniger schwerwiegenden Fehlern präpariert zu werden, die die Auszubildenden dann zunächst erkennen und anschließend unter fachkundiger Anleitung reparieren müssen.

(lang)