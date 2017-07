Kreis Wesel: Berufsberatung: Nicht ohne Lehrstelle in die Ferien

Ende Juni sind noch rund 1650 Ausbildungsstellen in den Kreisen Wesel und Kleve unbesetzt gewesen.

Die Sommerferien rücken immer näher. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Wesel kümmert sich mit Hochdruck um diejenigen jungen Menschen, die aktuell noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.

Elke Kiel, Teamleiterin der Berufsberatung in Wesel und Dinslaken, appelliert an die Schülerinnen und Schüler in der Region: "Ohne einen Ausbildungsvertrag sollte man möglichst nicht in die Sommerferien zu starten! Die Gewissheit, einen Ausbildungsplatz zu haben, vermittelt Sicherheit, wie es nach der Schule oder einer Überbrückungsphase weitergeht."

Ende Juni seien noch rund 1650 Ausbildungsstellen in den Kreisen Wesel und Kleve unbesetzt gewesen, sagt Kiel. Wer diese Möglichkeiten und alle Unterstützungsangebote nutze, habe noch Chancen, im Sommer eine Berufsausbildung zu beginnen.

Interessierte Jugendliche sollten die Beratung und Ausbildungsstellenvermittlung der Berufsberatung nutzen. Ausbildungsbetriebe können offene Ausbildungsstellen dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Wesel und des Jobcenters Kreis Wesel melden.

Den Arbeitgeber-Service erreichen Betriebe über die bundesweite kostenfreie Rufnummer 0800 45555 20. Jugendliche können sich bei der Berufsberatung der Agentur über die kostenfreie Rufnummer 0800 45555 00 melden.

Quelle: RP