Panoramafotos Von Der Halde Norddeutschland: Staunen beim Blick auf Moers: Die Halde und ihr Hallenhaus

Beim Blick in Richtung Osten sieht man von der Halde aus Moers und die rauchenden Schlote Duisburgs. Das Hallenhaus mit seiner strengen Geometrie steht hier in einem spannenden Kontrast zur geschwungenen Landschaft. Konzipiert wurde das Kunstwerk, das von der Autobahn 57 aus zu sehen ist und in den vergangenen Jahren regelrecht eine Landmarke wurde, von der niederländischen Künstlergruppe "Observatorium". Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so ersichtlich ist: Das Hallenhaus soll den Besucher einladen, Rast zu machen, sich niederzulassen. Es ist nämlich kein "Haldenhaus", wie manchmal irrtümlich gesagt wird. Form und Architektur sollen an ein niederrheinisches Wohn- und Bauernhaus im Fachwerkstil erinnern. Rast machen fiel uns bei minus vier Grad oben auf dem Gipfel am Donnerstag allerdings recht schwer. Dafür erwischten wir einen Moment, in dem die Sonne genau hinter dem Hallenhaus auftauchte.

In der Höhe wird die Halde Norddeutschland übrigens in der Region noch von einer benachbarten Halde übertroffen: Die Halde Rheinpreußen in Moers mit der charakteristischen Grubenlampe ist sogar 103,5 Meter hoch und somit 1,5 Meter höher, wie Experten berechnet haben. Quelle: RP